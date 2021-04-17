Николич: недоволен тем, что мои игроки расслабились после двух забитых мячей
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- РИА Новости
«Поздравляю свою команду, мы выиграли девятый раз подряд. Поздравляю болельщиков, сегодня была отличная атмосфера на стадионе. У нас не было сегодня четырёх игроков, однако мы справились. Спасибо игрокам. Расслабляться нам нельзя ни в коем случае. Это спорт, тут нужно всегда быть собранным. Мы выиграли сегодня, но уже через час будем думать о следующем матче с ЦСКА. Я недоволен тем, что игроки расслабились после двух забитых мячей. Нужно держать концентрацию на протяжении всего матча», — сказал Николич после матча.
Следующий матч «Локомотив» проведёт 21 апреля в рамках Кубка России. Соперником станет московский ЦСКА.
Ранее «Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей.