Николич: недоволен тем, что мои игроки расслабились после двух забитых мячей

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над «Ростовом» (4:1) в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Поздравляю свою команду, мы выиграли девятый раз подряд. Поздравляю болельщиков, сегодня была отличная атмосфера на стадионе. У нас не было сегодня четырёх игроков, однако мы справились. Спасибо игрокам. Расслабляться нам нельзя ни в коем случае. Это спорт, тут нужно всегда быть собранным. Мы выиграли сегодня, но уже через час будем думать о следующем матче с ЦСКА. Я недоволен тем, что игроки расслабились после двух забитых мячей. Нужно держать концентрацию на протяжении всего матча», — сказал Николич после матча.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 21 апреля в рамках Кубка России. Соперником станет московский ЦСКА.

Ранее «Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей.