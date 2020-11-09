Глава судейского комитета РФС заявил об отстранении арбитров Вилкова и Безбородова

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что два арбитра Российской премьер-лиги (РПЛ) — Михаил Вилков и Владислав Безбородов — отстранены от работы до конца года.

«До конца года Вилков судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только его, но и Владислава Безбородова, работавшего на матче «Краснодар» — «Спартак». Арбитр VAR на этой встрече Кирилл Левников тоже наказан, но в меньшей степени», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Михаил Вилков был отстранён от судейства за работу на матче 11-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

Ранее Погребняк выразил мнение, что момент с первым голом «Спартака» был спорным.