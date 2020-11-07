Погребняк считает, что момент с первым голом «Спартака» был спорным

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Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк прокомментировал эпизод с первым голом московского «Спартака» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Погребняк считает, что момент с первым голом «Спартака» был спорным
  • ©spartak.com

«Вроде и неплохо. С одной стороны, заработали одно очко, а вроде и недосказанность присутствует. Хотелось большего. В концовке могли рассчитывать на что-то большее. Момент с первым голом «Спартака» был спорный. Как показывают сейчас СМИ, момент был с нарушением правил», — цитирует Погребняка «Чемпионат»

При этом он предположил, что болельщики должны были получить удовольствие от матча, а в первом тайме «Урал» показал лучшую игру с момента его прихода в клуб.

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 2:2. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее Погребняк выразил мнение, что «Спартак» в этом году не будет бороться за чемпионство.

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