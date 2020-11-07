Погребняк: при всём уважении «Спартак» в этом году не будет бороться за чемпионство

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Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк считает, что московский «Спартак» не будет бороться за титул чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ) в этом сезоне.
Погребняк: при всём уважении «Спартак» в этом году не будет бороться за чемпионство
  • РИА Новости

«При всем уважении он в этом году не будет бороться за чемпионство. Я не говорю только по сегодняшней игре. За чемпионство будут бороться ЦСКА и «Зенит», — цитирует Погребняка Sport24.

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» со счётом 2:2 в рамках 14-го тура чемпионата. «Спартак» набрал 28 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 15 очками находится на 11-й позиции.

Ранее судья Игорь Федотов заявил, что второй мяч «Урала» в ворота «Спартака» забит не по правилам.

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