Глава судейского комитета отреагировал на желание Вилкова встретиться с ним

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал желание пожизненно дисквалифицированного арбитра Михаила Вилкова встретиться с ним и услышать причины такого решения.
Глава судейского комитета отреагировал на желание Вилкова встретиться с ним
  • © РИА Новости / Евгения Новоженина

«Никаких встреч я с Вилковым не планирую. Но даже если она и состоится, своего мнения я не изменю. Причина — потеря доверия. У меня есть подозрения в том, что... В общем, это потеря доверия. Его ошибки оказались решающими. Я не готов комментировать слово «подсуживать». У нас пока что нет никаких доказательств. Потому утверждать такие вещи никто не может», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Ранее Вилков высказался о своём отстранении от судейства.

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