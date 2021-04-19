Глава судейского комитета отреагировал на желание Вилкова встретиться с ним

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал желание пожизненно дисквалифицированного арбитра Михаила Вилкова встретиться с ним и услышать причины такого решения.

«Никаких встреч я с Вилковым не планирую. Но даже если она и состоится, своего мнения я не изменю. Причина — потеря доверия. У меня есть подозрения в том, что... В общем, это потеря доверия. Его ошибки оказались решающими. Я не готов комментировать слово «подсуживать». У нас пока что нет никаких доказательств. Потому утверждать такие вещи никто не может», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Ранее Вилков высказался о своём отстранении от судейства.