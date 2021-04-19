Вилков — об отстранении от судейства: хочу пообщаться с Хачатурянцем по-мужски

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Арбитр Михаил Вилков прокомментировал своё пожизненное отстранение от судейства футбольных матчей.
Вилков — об отстранении от судейства: хочу пообщаться с Хачатурянцем по-мужски
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Узнал об этом из интернета. После этого позвонил в приёмную главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестны. Хочу пообщаться с Хачатурянцем по-мужски», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее Хачатурянц подтвердил отстранение от работы Вилкова.

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