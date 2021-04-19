Вилков — об отстранении от судейства: хочу пообщаться с Хачатурянцем по-мужски

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал своё пожизненное отстранение от судейства футбольных матчей.

«Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Узнал об этом из интернета. После этого позвонил в приёмную главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестны. Хочу пообщаться с Хачатурянцем по-мужски», — цитирует Вилкова «Чемпионат».

Михаил Вилков являлся арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) до 2019 года.

Ранее Хачатурянц подтвердил отстранение от работы Вилкова.