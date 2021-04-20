Игра в поддавки: как поражения ЦСКА и «Спартака» окончательно запутали таблицу РПЛ

Поражения ЦСКА от «Сочи» и «Спартака» от «Уфы» в 26-м туре РПЛ до предела обострили интригу в борьбе за медали и путёвки в еврокубковые турниры. «Локомотив» воспользовался осечками конкурентов и поднялся на второе место в турнирной таблице. В спину ему теперь дышат не только подопечные Доменико Тедеско и Ивицы Олича, но и «Динамо» с «Рубином». При этом в оставшихся матчах каждой из команд придётся сыграть с конкурентами минимум по одному разу.

Второе поражение «Спартака» и первая неудача ЦСКА с Оличем

Воскресные поражения ЦСКА и «Спартака» донельзя обострили интригу в борьбе за путёвки в еврокубки. За четыре тура до финиша московские команды будто бы решили сыграть в поддавки. Теперь второе место от шестого отделяют всего три очка. «Локомотив» на два балла опережает «Спартак» и на три — «Рубин», ЦСКА и «Динамо».

В дерби с железнодорожниками неделей ранее красно-белые, по крайней мере, создавали немало моментов, но кураж поймал Маринато Гилерме. А вот в игре с «Уфой» (0:3) москвичи смотрелись блёкло и практически не угрожали воротам Александра Беленова (всего пять ударов в створ при 66% владения мячом). Как итог, до перерыва на матчи сборных десятикратный чемпион России забил 16 мячей в четырёх турах, а после — ноль в двух.

Ещё недавно яркие действия команды в атаке маскировали ошибки в обороне, но в воскресенье старые болезни вновь обострились особенно в отсутствии дисквалифицированного капитана Георгия Джикии. В 26 матчах РПЛ «Спартак» пропустил 33 мяча и делит по этому показателю восьмое—десятое места с «Ахматом» и «Уралом».

Во многом это связано с тем, что коллектив по-прежнему разделён на атакующую и защитную линии. Роман Зобнин даже при всей своей работоспособности не способен в одиночку закрывать всю опорную зону, а на флангах в обороне регулярно не дорабатывают легионеры Лукас Айртон и Виктор Мозес. Да и сам Зобнин в матче с «Уфой» на позиции правого вингера сыграл крайне неудачно. Именно из его зоны созрели два первых гола.

А дерби с ЦСКА в ближайшее воскресенье пропустит получивший красную карточку Самуэль Жиго. В оставшихся встречах с «Арсеналом», «Химками» и «Ахматом» коллектив Тедеско по идее способен набрать девять очков, но на деле гарантировать это не может никто, особенно в противостоянии со сражающимися за выживание туляками.

Что касается армейцев, то они продолжают испытывать проблемы даже после смены наставника. Сейчас трудно поверить, что ещё в марте именно ЦСКА шёл на втором месте и даже продолжал бороться за чемпионство. Но поражения от «Арсенала» и «Зенита» отбросили его за пределы еврокубковой зоны и повлекли за собой отставку Виктора Гончаренко.

Пришедший ему на смену Ивица Олич пока кардинальных изменений в игру команды не внёс. Под руководством хорвата ЦСКА одержал три победы подряд, но и «Тамбов», и «Ротор», и «Арсенал» красно-синие обязаны обыгрывать с любым специалистом во главе. А вот первый же серьёзный оппонент, «Сочи», сумел москвичей остановить — 2:1.

ЦСКА, как и «Спартак», испытывает проблемы в обороне. А тяжёлая травма Хёрдура Магнуссона лишь усугубила ситуацию. Перед матчем с «Сочи» повреждение вдобавок получил Марио Фернандес, и линия защиты гостей выглядела максимально экспериментально: Игорь Дивеев и Виктор Васин в середине, и Вадим Карпов и Георгий Щенников на флангах. В результате южане нанесли 17 ударов, 13 из которых пришлись в створ.

К дерби с ЦСКА Фернандес, наверняка, вернётся в строй, но болельщикам всё равно придётся понервничать за центр обороны, кто бы не составил Дивееву компанию: юный Карпов или совершивший немало грубых ошибок Васин. В любом случае, справиться с мощной атакой соперника им будет непросто. К тому же за неделю армейцам предстоит провести сразу два дерби: в среду их ждёт полуфинальное противостояние с «Локомотивом» в Кубке. Да и в последних турах красно-синим не стоит ждать лёгкой жизни, ведь им придётся помериться силами с «Уфой», «Краснодаром», который привезёт в Москву Гончаренко, и «Динамо».

Девять побед «Локомотива» в 2021 году и три пропущенных мяча

На первый взгляд, фаворит в борьбе за серебро — «Локомотив». Подопечные Марко Николича после возобновления сезона набрали отличный ход и в девяти матчах во всех турнирах одержали девять побед с общим счётом 23:3. Команда ярко выглядит в атаке, много забивает и при этом практически не пропускает.

Однако дорога в Лигу чемпионов для москвичей не будет простой. С одной стороны, им предстоит встретиться с «Тамбовом» и «Уралом». С другой — в 28-м туре на выезде помериться силами с «Зенитом», практически обеспечившим себе третье подряд чемпионство, а в 29-м — на нейтральном стадионе с набравшим отличный ход «Динамо». Причём дерби изначально должно было пройти в Черкизово, но КДК РФС постановил провести его в другом месте.

Данные матчи станут определяющими для «Локо» и продемонстрируют, насколько красно-зелёные готовы к решению по-настоящему серьёзных задач. Впрочем, в 2021-м они уже не раз обыгрывали прямых конкурентов: ЦСКА, «Сочи», «Спартак» и «Ростов».

Наконец, нельзя забывать, что уже на этой неделе железнодорожников ждёт важнейшее противостояние с армейцами в полуфинале Кубка России, тогда как преследователи получат возможность отдохнуть.

Лакмусовая бумажка для «Динамо» и чемпионская поступь «Рубина»

Крайне непростой график оставшихся встреч и у бело-голубых. На финишном отрезке после встречи с Химками им предстоит на выезде сыграть с «Рубином», затем на нейтральном стадионе с «Локомотивом», и, наконец, дома с ЦСКА. Подопечные Сандро Шварца весной по-настоящему влюбили в себя многих болельщиков. Это неудивительно, ведь они показывают современный быстрый футбол и много забивают (17 мячей в 7 играх). Вдобавок под руководством немецкого специалиста раскрылись юные Константин Тюкавин (семь баллов за результативность в РПЛ в 2021-м плюс гол «Спартаку» в Кубке) и Арсен Захарян (также семь баллов), которые уже успели съездить с молодёжной сборной России на чемпионат Европы.

С другой стороны, почти все свои победы москвичи одержали в матчах с уступающими им в классе соперниками («Ахматом», «Тамбовом», «Уфой» и «Ротором»). Исключением стала встреча с «Краснодаром» (3:2), но южане после возобновления сезона находятся не в лучшем состоянии и к тому же вынуждены были большую часть игры действовать в меньшинстве после удаления Кайо Панталеао. Теперь же молодым бело-голубым предстоит доказать, что они способны противостоять и топ-клубам.

А вот «Рубин», напротив, успел встретиться практически со всеми прямыми конкурентами. У казанцев был невероятно сложный календарь, но они умудрились обыграть и «Спартак» (2:0), и «Зенит» (2:1), и «Сочи» (1:0), и «Ростов» (1:0). Характерно, что три последние победы, в том числе над «Уралом», казанцы одержали с минимальным счётом в чемпионском стиле. Подопечным Леонида Слуцкого удавалось вырывать очки даже в тех встречах, в которых у них получалось немногое. Удивительно, но если бы не неожиданное домашнее поражение от «Химок», то «Рубин» прямо сейчас шёл бы вровень с «Локомотивом».

Во многом прогресс в результатах команды связан с надёжными действиями в обороне. В последних девяти матчах чемпионата она пропустила всего четыре мяча, три их которых — от «Химок», а Юрий Дюпин вдобавок отразил два пенальти. В атаке же у коллектива продолжает править бал тройка Джордже Деспотович — Хвича Кварацхелия — Денис Макаров.

Правда, в домашнем матче 27-го тура с «Краснодаром» не примут участия двое последних. Грузин получил травму в игре с «Уралом», а россиянин — красную карточку. По предварительным данным, Хвича может пропустить и важнейшую игру с «Динамо», которая также состоится в Казани. Отсутствие ключевого футболиста в двух судьбоносных встречах способно больно ударить по подопечным Слуцкого. А вот к играм с аутсайдерами — «Арсеналом» и «Ротором» — Кварацхелия должен восстановиться.