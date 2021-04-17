Дубль Ионова, ошибка Сафонова и гол Мостового: как «Зенит» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» в РПЛ

«Краснодар» упустил победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ — 2:2. На седьмой минуте счёт открыл полузащитник хозяев и воспитанник петербуржцев Алексей Ионов. А во втором тайме он оформил дубль и удвоил преимущество южан. Однако грубая ошибка Матфея Сафонова на выходе помогла Сердару Азмуну один мяч отыграть. А вышедший на замену Андрей Мостовой незадолго до финального свистка восстановил равновесие на табло.

Неудачный соперник для Гончаренко

Текущий сезон РПЛ для «Краснодара» можно считать практически завершённым, поскольку после 25-го тура команда шла на десятом месте и отставала от зоны еврокубков на 12 очков. В клубе уже сделали вклад в будущее, уволив Мурада Мусаева и назначив на его место Виктора Гончаренко. Правда, первый блин на новом месте для белоруса получился комом. Южане на выезде уступили аутсайдеру «Арсеналу» с минимальным счётом.

Далее их ждал куда более серьёзный соперник — действующий чемпион «Зенит», который благодаря поражению «Спартака» в дерби оторвался от ближайшего преследователя в турнирной таблице на семь очков и сделал широкий шаг к завоеванию очередного титула.

Однако в Краснодаре не собирались так просто уступать петербуржцам и надеялись прервать серию из трёх домашних поражений подряд в противостоянии с ними. Символично, что в последнее время подопечные Сергея Семака добивались здесь побед, которые фактически открывали им дорогу к золоту. В 2019-м они взяли верх в ярком матче (3:2) благодаря голу Артёма Дзюбы на 95-й минуте, а спустя год три очка им принёс оформивший дубль Сердар Азмун — 4:2.

Под руководством Гончаренко хозяева могли, наконец, преломить негативный тренд. Правда, и для самого тренера «Зенит» — не самый удобный соперник. В 15 встречах он одержал лишь одну победу при восьми поражениях.

Наконец, дополнительной интриги противостоянию придавало наличие в заявке «Краснодара» сразу пятерых футболистов с зенитовским прошлым: Егора Бабурина, Сергея Петрова, Евгения Чернова, Игоря Смольникова и Алексея Ионова.

Тактический сюрприз от «Краснодара»

Одному из них удалось открыть счёт уже на седьмой минуте. Кристоффер Олсон подобрал мяч возле чужой штрафной и нанёс удар по воротам. Выстрел у шведа получился не самым лучшим, зато на пути мяча оказался Ионов, переправивший его в сетку. Дмитрий Чистяков, подменявший травмированного Деяна Ловрена, за оппонентом не уследил. Показалось, что полузащитник находился в небольшом офсайде, но судья Сергей Иванов, взяв минутную паузу, гол засчитал.

Также по теме Презумпция виновности: почему наказание «Локомотива» после дерби со «Спартаком» выглядит несправедливым На «Локомотив» по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» были наложены целый ряд серьёзных санкций. В частности, КДК РФС за...

Сложно сказать, повлиял на команду ранний гол, или Гончаренко инзначально делал такую установку на матч, но хозяева в этот вечер немало удивили собственных болельщиков. Они решили отказаться от фирменной игры первым номером и большую часть встречи проводили в обороне. Защитникам постоянно помогали сразу два опорника Олссон и Юрий Газинский, которые действовали максимально старательно.

В результате практически не было уже ставших привычными моментов, чтобы футболисты «Краснодара» проваливались в середине поля и не успевали вернуться назад. Подходы у «Зенита», конечно, имелись, но далеко не стопроцентные. Например, Дзюба после передачи Далера Кузяева немного не попал в дальний угол из штрафной. В другом эпизоде уже Азмун пробил рядом со штангой, воспользовавшись кроссом капитана сборной России с фланга. А в паре эпизодов надёжно сыграл Матвей Сафонов.

Особенно стоит отметить, что у хозяев в этот вечер в разрушении отрабатывали практически все. Нельзя было даже себе представить, чтобы половина команды после потери мяча оставалась на чужой половине поля. Показательный момент: в конце первого тайма Вандерсон в собственной штрафной отобрал мяч у Дзюбы и заработал на себе фол.

Впереди же «Краснодар» в отсутствие дисквалифицированного Маркуса Берга делал ставку на скорость Ионова и технику Кабеллы и Вандерсона. Каждую контратаку южане старались доводить до удара. Например, на 18-й минуте француз сильно пробил из-за пределов штрафной, и Лунёв отбил мяч перед собой, но его подстраховал защитник.

При этом подопечные Гончаренко грамотно разбивали высокий прессинг соперника, что помогало им организовывать быстрые атаки. Чаще всего гости недорабатывали по Олссону, который и начинал наступление своей команды.

Оправданный риск Семака

Перед началом второго тайма Дзюба эмоционально пообщался с партнёрами, и на поле они вернулись совершенно с другим настроением. Не успели хозяева разыграть мяч с центра поля, как Малком совершил отбор на чужой половине поля и из-за пределов штрафной пробил в штангу. Следом гости подали несколько угловых подряд. Наконец, сам Дзюба метров с десяти не сумел попасть в дальний угол.

Но «Краснодар» выдержал давление соперника и вернул матч в прежнее русло, делая ставку на надёжную игру в обороне и быстрые контратаки. Одна из них едва не завершилась голом. Кабелла после передачи от лицевой практически с линии вратарской пробил в руки Лунёву.

Подопечные Семака опасный звоночек не услышали и вскоре были за это наказаны. Совершивший огромный объём работы Газинский отобрал мяч в середине поля и выполнил отличную передачу на ход Ионову. В свою очередь, Алексей в штрафной финтом усадил на пятую точку Ярослава Ракицкого и красиво закрутил мяч в дальний угол. Так воспитаннику петербуржцев в игре с родной командой удалось оформить дубль.

Семак моментально отреагировал на произошедшее и сделал сразу четыре замены. На поле появились Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин и Себастьян Дриусси. При этом тренер не побоялся снять с игры Дзюбу, который, хотя и остался недоволен решением специалиста, пожал ему руку.

Тренер данными ходами не только освежил атакующую линию, но и перестроил игру на схему с тремя центральными защитниками, чтобы Дуглас и Сутормин на флангах получили больше свободы.

Гончаренко ответил своими рокировками, также освежив края. Евгений Чернов поменял Сергея Петрова, Магомед Шапи Сулейманов — Кабеллу, а Тонни де Вильена — Газинского. Показалось, что последний мог остаться на поле, если бы не мышечный спазм.

Дело шло к первой победе «Краснодара» под руководством нового тренера. «Зенит» пытался идти вперёд, но южане достаточно спокойно сдерживали атаки соперника. Всё изменила грубейшая ошибка Сафонова на 75-й минуте. После заброса Ракицкого из глубины он зачем-то побежал на перехват, хотя Азмуна закрывал Кайо Панталеан, но, видимо, опасаясь сыграть рукой за пределами штрафной, просто не попал по мячу ни грудью, ни ногой. Иранцу оставалось лишь закатить снаряд в пустые ворота.

Сократив отставание в счёте до минимума, петербуржцы пошли вперёд с удвоенной энергией, а из соперника будто выпустили воздух. В который раз в текущем сезоне футболистам «Краснодара» не хватило сил на весь матч.

В результате победу хозяева не удержали. Вдвойне обидно, что судьбоносную ошибку допустил другой воспитанник клуба — Сулейманов. Он пошёл в обводку на своей половине поля и потерял мяч. Кузяев тут же нашёл передачей Дугласа, а тот вырезал великолепную диагональ на Мостового, который с лёту пробил в ближний угол. Шла 86-я минута.

К основному времени матча судья добавил ещё шесть. «Зенит» чуть ли не всей командой пошёл вперёд. А Азмун в одном из моментов даже влетел в Сафонова и получил за это жёлтую карточку. Однако вырвать три очка петербуржцам не удалось.