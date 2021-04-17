Презумпция виновности: почему наказание «Локомотива» после дерби со «Спартаком» выглядит несправедливым

На «Локомотив» по итогам матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» был наложен целый ряд серьёзных санкций. В частности, КДК РФС за демонстрацию оскобрительных жестов дисквалифицировала на два матча чемпионата России Маринато Гилерме. А домашнюю встречу 29-го тура с «Динамо» железнодорожники вынуждены будут провести на нейтральной территории за появление в судейской начальника команды Станислава Сухины. При этом соперник отделался штрафами и условной встречей без зрителей. Почему наказание красно-зелёных выглядит спорно — в материале RT.

Концовка текущего сезона РПЛ обещает стать максимально напряжённой и интересной. И даже в отсутствие матчей у болельщиков нет недостатка событий. Так, на протяжении рабочей недели они могли наблюдать за разбирательствами в КДК РФС по итогам матча «Локомотив» — «Спартак». Потерпевшие поражение красно-белые пожаловались сразу на несколько эпизодов: ошибки Кирилла Левникова, визит начальника красно-зелёных Станислава Сухины в судейскую и провокации Маринато Гилерме в отношении болельщиков гостей.

Если ЭСК РФС не усмотрел ошибок в работе рефери, то КДК принял пару жёстких решений. Во-первых, вратаря «Локо» признали виновным в «использовании оскорбительного жеста в адрес зрителей» и дисквалифицировали на два матча. Во-вторых, клуб обязали провести одну домашнюю встречу без зрителей.

Действия комитета выглядят как минимум спорно. Особенно это касается санкций в отношении Гилерме. С одной стороны, вратарь после гола Франсуа Камано действительно не сдержался. Он как опытный футболист обязан был сохранять голову холодной. С другой, важно помнить историю затяжного конфликта натурализованного бразильца с болельщиками «Спартака».

«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.



Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарём сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBtpic.twitter.com/sumGD3NsQP — Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021

Она тянется почти четыре года: с июля 2017-го, когда поклонники красно-белых во время матча с «Локо» впервые оскорбили голкипера на национальной почве. В марте 2018-го клуб уже был наказан условным закрытием фанатской трибуны B «Открытие Арены» за аналогичные прегрешения. Наконец, в августе прошлого года КДК РФС всё-таки закрыл её на один домашний матч «за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расовой принадлежности, цвета кожи».

Неудивительно, что в 2021-м ситуация повторилась вновь. Офицер РФС по борьбе с расизмом, бывший капитан сборной России Алексей Смертин подчеркнул, что делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гилерме. В Европейской сети организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) Маринато также назвали «жертвой расизма» и призвали РФС «внести изменения в свой дисциплинарный кодекс».

Однако Гилерме получил два матча реальной дисквалификации, а «Спартак» — одну игру без зрителей условно и штраф размером в 500 тысяч рублей, выплата которого вряд ли станет для клуба проблемой.

По полной программе железнодорожники пострадали и в ситуации с появлением Сухины в судейской. Многие вообще не увидели в его действиях криминала. Например, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью RT назвал это нормальной практикой. Сам бывший рефери признался, что прошёл лишь в так называемый предбанник.

Однако КДК предписал «Локомотиву» провести один домашний матч на нейтральном стадионе, поскольку в августе прошлого года клуб уже понёс условное наказание за аналогичное нарушение со стороны Сухины после матча с «Ахматом». Сам начальник команды оштрафован на 150 тыс. руб. Отметим, что видеоролик, на котором видно, как он выходит из комнаты для бывших коллег, представил «Спартак».

Но вскоре было опубликовано видеодоказательство того, что аналогичный маршрут проделывал и начальник красно-белых Василий Козловцев. После этого жалоба десятикратных чемпионов России показалась, как минимум, странной. Причём, по словам главы КДК Артура Григорьянца, проверку действий сотрудника клуб инициировал сам.

В результате Козловцев, как и Сухина, отделался штрафом в размере 150 тыс. руб. «Спартак» как гость больше никаких наказаний не понёс. С этим решением комитета согласились далеко не все. Например, бывший президент РФС Вячеслав Колосков назвал железнодорожников «невиновными». По его мнению, КДК следовало наложить более серьёзные персональные санкции непосредственно на начальников команд, а не на клуб.

В конечном итоге «Локомотив», одержавший после возобновления сезона восемь побед подряд во всех турнирах, серьёзно пострадал от действий РФС. В ближайших двух матчах РПЛ команде не поможет её лидер и основной вратарь. И пусть «Тамбов» железнодорожники обязаны обыгрывать и без него, «Ростов» в субботу может доставить москвичам серьёзные проблемы. Ведь Гилерме находится в отличной форме и в 2021-м шесть матчей из восьми провёл на ноль. А в дерби со «Спартаком» Маринато вовсе стал главным героем, совершив сразу десять сейвов.

Наконец, домашнюю игру 29-го тура с «Динамо» красно-зелёные вынуждены будут провести не в родном Черкизове, а в другом городе. Встреча вполне может стать определяющей в борьбе за медали, поскольку соперник также набрал отличный ход и включился в сражение за места в еврокубки. В столь важной игре любая мелочь, не говоря уже о необходимости проводить домашний матч на нейтральном стадионе, может сыграть решающее значение.

А действия «Спартака» в сложившейся ситуации вызывают вопросы. Если жалоба в ЭСК РФС на работу Левникова выглядела абсолютно логичной, то заявление в КДК по поводу Сухины казалось странным, учитывая, что к рефери заходил и Козловцев. Момент же с появлением в судейской начальника соперника, якобы, абсолютно случайно попал в объектив клубной камеры. При этом в стане красно-белых вряд ли не знали о том, что «Локомотив» в начале сезона уже понёс условное наказание, которое в случае рецидива превратилось бы в реальное. Ролик с доказательствами оказался как нельзя кстати.

В свою очередь, болельщики «Спартака», которые до этого на протяжении четырёх лет регулярно несли наказания за расистские выкрики в адрес Гилерме, успели заснять оскорбительные жесты с его стороны. А находясь на чужом стадионе, они не могли не понимать, что ответственность в полной мере нести им не придётся. Это и произошло.

В итоге действия клуба, конечно, не вернули команде важнейшие очки, которых она не досчиталась в дерби, зато помогли доставить проблемы набравшему ход основному конкуренту. «Локомотиву» теперь остаётся лишь собраться с силами, обойти красно-белых в турнирной таблице по итогам сезона и доказать своё превосходство во второй раз.