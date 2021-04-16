Баринов о наказании «Локомотива»: меня волнует, как повёл себя «Спартак»
«Меня в данном случае волнует то, как повёл себя «Спартак». Они увидели, что человек сходил в судейскую... И что? Надо играть на поле! Можно, конечно, подпортить настроение болельщикам «Локомотива», но это не спасёт «Спартак», — приводит слова актёра «Спорт-Экспресс».
По мнению Баринова, данным поступком красно-белые противоречат сами себе, поскольку ранее «декларировали честный и открытый футбол».
Ранее экс-президент «Локомотива» высказал возмущение решением РФС наложить санкции на клуб.