Баринов о наказании «Локомотива»: меня волнует, как повёл себя «Спартак»

Известный актёр Валерий Баринов высказался о решении КДК РФС наказать «Локомотив» за появление в судейской начальника команды Станислава Сухины в преддверии матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Меня в данном случае волнует то, как повёл себя «Спартак». Они увидели, что человек сходил в судейскую... И что? Надо играть на поле! Можно, конечно, подпортить настроение болельщикам «Локомотива», но это не спасёт «Спартак», — приводит слова актёра «Спорт-Экспресс».

По мнению Баринова, данным поступком красно-белые противоречат сами себе, поскольку ранее «декларировали честный и открытый футбол».

Ранее экс-президент «Локомотива» высказал возмущение решением РФС наложить санкции на клуб.