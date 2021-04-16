Экс-президент «Локомотива» высказал возмущение решением РФС наложить санкции на клуб
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«Думал, что КДК накажет Сухину штрафом или дисквалификацией, но нельзя из-за действий одного человека… Догадки нельзя принимать за основу. Самое страшное, что наказывают огромную группу людей. Это неправильно. Я этим возмущён», — приводит слова Наумова «Р-Спорт».
По словам бывшего президента железнодорожников, «Спартак» в данной ситуации повёл себя некорректно, поскольку проиграл в честной борьбе при нормальном судействе.
Ранее экс-президент РФС заявил, что в лице «Локомотива» был наказан невиновный.