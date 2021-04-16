Экс-президент «Локомотива» высказал возмущение решением РФС наложить санкции на клуб

Короткая ссылка
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал решение КДК РФС наложить санкции на клуб за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской в преддверии матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
Экс-президент «Локомотива» высказал возмущение решением РФС наложить санкции на клуб
  • ©пресс-служба ФК "Локомотив"

«Думал, что КДК накажет Сухину штрафом или дисквалификацией, но нельзя из-за действий одного человека… Догадки нельзя принимать за основу. Самое страшное, что наказывают огромную группу людей. Это неправильно. Я этим возмущён», — приводит слова Наумова «Р-Спорт».

По словам бывшего президента железнодорожников, «Спартак» в данной ситуации повёл себя некорректно, поскольку проиграл в честной борьбе при нормальном судействе.

Ранее экс-президент РФС заявил, что в лице «Локомотива» был наказан невиновный.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить