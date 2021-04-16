Экс-президент РФС о санкциях против «Локомотива»: наказали невиновного
- РИА Новости
«Но почему не наказали судью? Люди пришли в раздевалку, а судья не удалил их оттуда. И при чём тут стадион «Локомотива» и игра на нейтральном поле? Это перебор, жестковатое наказание. Получается, наказали невиновного (я имею в виду клуб и стадион)», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт».
Функционер также удивился, что достаточно мягкое наказание понесли начальники обеих команд. По его мнению, они заслужили более жёстких персональных санкций.
Ранее руководство «Арены Химки» выразило готовность принять матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».