Экс-президент РФС о санкциях против «Локомотива»: наказали невиновного

Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал решение КДК РФС наложить санкции на «Локомотив» за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Но почему не наказали судью? Люди пришли в раздевалку, а судья не удалил их оттуда. И при чём тут стадион «Локомотива» и игра на нейтральном поле? Это перебор, жестковатое наказание. Получается, наказали невиновного (я имею в виду клуб и стадион)», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

Функционер также удивился, что достаточно мягкое наказание понесли начальники обеих команд. По его мнению, они заслужили более жёстких персональных санкций.

Ранее руководство «Арены Химки» выразило готовность принять матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».