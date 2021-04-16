Экс-президент РФС о санкциях против «Локомотива»: наказали невиновного

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Экс-президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал решение КДК РФС наложить санкции на «Локомотив» за появление начальника команды Станислава Сухины в судейской перед матчем 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
Экс-президент РФС о санкциях против «Локомотива»: наказали невиновного
  • РИА Новости

«Но почему не наказали судью? Люди пришли в раздевалку, а судья не удалил их оттуда. И при чём тут стадион «Локомотива» и игра на нейтральном поле? Это перебор, жестковатое наказание. Получается, наказали невиновного (я имею в виду клуб и стадион)», — приводит слова Колоскова «Р-Спорт».

Функционер также удивился, что достаточно мягкое наказание понесли начальники обеих команд. По его мнению, они заслужили более жёстких персональных санкций.

Ранее руководство «Арены Химки» выразило готовность принять матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо».

 

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