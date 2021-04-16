Руководство «Арены Химки» выразило готовность принять матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

Короткая ссылка
Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов высказался о возможном проведении на подмосковном стадионе матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Динамо», который должен состояться 8 мая.
Руководство «Арены Химки» выразило готовность принять матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо»
  • РИА Новости

«У нас пока информации подобного рода нет. Если будет обращение, то, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок на эту дату нет. Сильно двигаться не придётся, следовательно, наш стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы», — сказал Устинов «Чемпионату».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал железнодорожников провести матч с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Ранее в РФС заявили, что «Локомотив» может сыграть с «Динамо» в Химках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить