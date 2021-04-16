Руководство «Арены Химки» выразило готовность принять матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов высказался о возможном проведении на подмосковном стадионе матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Динамо», который должен состояться 8 мая.

«У нас пока информации подобного рода нет. Если будет обращение, то, думаю, об этом станет известно. Данный тур «Химки» будут играть на выезде, никаких особых заявок на эту дату нет. Сильно двигаться не придётся, следовательно, наш стадион готов принять матч «Локомотива». Вопрос в принятии решения клубом. Альтернатив много, но мы готовы», — сказал Устинов «Чемпионату».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС обязал железнодорожников провести матч с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Ранее в РФС заявили, что «Локомотив» может сыграть с «Динамо» в Химках.