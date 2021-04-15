Хусаинов о появлении Сухины в судейской: а раньше он туда не заходил?

Бывший российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал появление начальника московского «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате в преддверии матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».

«А что, он раньше никогда туда не заходил? Начинают говорить про какие-то деньги... В каком мире мы вообще живём? В конце прошлого года КДК РФС признал договорным матч Кубка России «Чайка» — «Армавир». Отследили перечисление средств на банковскую карту судьи Максима Матюнина. Что мешает сделать это сейчас? Ещё и Маринато Гилерме, который сам пострадал, незаслуженно дисквалифицировали на два матча. Зато провокаторы остались на свободе», — сказал Хусаинов RT.

По словам бывшего судьи, появление тренеров в судейской — это обычная практика.

«Не он один туда заходит перед играми РПЛ. Имел место технический момент. Сухина же не ворвался с криками и оскорблениями. Возможно, кто-то из арбитров забыл гетры в гостинице или бутсы. Случиться может всякое, и это не даёт повода подозревать человека в попытке влиять на бывших коллег», — сказал он.

Хусаинов высказался об идее повесить в судейской камеры, чтобы посторонние люди точно не могли там появиться.

«Они и так повсюду, согласно регламенту. Поверьте, посторонние в судейскую попасть просто не могут. Принимающая сторона выставляет у входа охрану. Как вошёл Сухина? Препятствий не было, он же имеет отношение к «Локомотиву» и хотел решить некие технические вопросы. Скандал раздули на ровном месте. Значит, кому-то это выгодно», — сказал бывший арбитр.

Экс-судья также заявил о «долгах» арбитров перед командами РПЛ.