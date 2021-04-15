Экс-судья сообщил о «долгах» арбитров перед командами РПЛ

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Бывший российский судья Сергей Хусаинов рассказал о «долгах» арбитров перед командами Российской премьер-лиги (РПЛ).
Экс-судья сообщил о «долгах» арбитров перед командами РПЛ
  • РИА Новости

«На мой взгляд, после смены руководства корпуса ничего не изменилось. Да, пришёл Виктор Кашшаи. Но он разве готовил специалистов, которые работают в данный момент, отбирал их? Нет. Вспомните скандальный матч «Спартак» — «Сочи» уже в этом сезоне. Венгр присутствовал на стадионе и, не дожидаясь решения ЭСК, раскритиковал работу Василия Казарцева. Я ещё подумал: «Ну ничего себе мужик». А потом его, видимо, попросили заниматься своим делом. Возьмите Украину. Сколько лет там работает сам Пьерлуиджи Коллина, а толку нет», — сказал Хусаинов RT.

Ранее он высказался о работе Левникова на матче «Локомотив» — «Спартак».

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