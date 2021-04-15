Хусаинов: авторитет отца помогает Левникову

Бывший российский судья Сергей Хусаинов высказался о работе арбитра Кирилла Левникова на матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Спартак».

«Конечно, авторитет отца помогает. Я вижу ошибки Кирилла и непонимание им игры. Но, повторюсь, матч «Локомотив» — «Спартак» он провёл на превосходном уровне. В других встречах помарки были, причём резонансные. Левников-старший покрывает. Не сам, а с помощью людей, которые заседают в ЭСК», — сказал Хусаинов RT.

Также бывший арбитр высказался о мнении, что Левникова «ведут в Европу вместо Сергея Карасёва» и специально не засчитывают ошибки.

«Конечно. Например, в этом сезоне РПЛ судейская бригада Владислава Безбородова не засчитала чистый гол «Краснодара» в ворота «Спартака», южане в итоге проиграли — 0:2. На VAR сидел как раз Кирилл. Когда поднялся шум, советник генсека РФС по VAR Дэвид Эллерей заявил, что Левников не имел права вмешиваться в этот эпизод согласно протоколу. Зачем тогда он там был нужен? В итоге Безбородова отстранили на долгое время, а Кирилл продолжил судить. Разве это была инициатива самого Эллерея? Конечно, нет. Поступила просьба папы», — сказал он.

Ранее Хусаинов рассказал, как арбитры помогают отдельным командам РПЛ.