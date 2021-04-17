Ионов забил второй мяч «Краснодара» в матче с «Зенитом»

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«Краснодар» удвоил преимущество в счёте матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Ионов забил второй мяч «Краснодара» в матче с «Зенитом»
  • ©fckrasnodar.ru

На 60-й минуте встречи, проходящей в Краснодаре, Алексей Ионов забил с передачи Юрия Газинского.

Счёт матча стал 2:0 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыгрывает «Зенит» по итогам первого тайма матча РПЛ.

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