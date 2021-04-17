Ионов забил второй мяч «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Краснодар» удвоил преимущество в счёте матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
- ©fckrasnodar.ru
На 60-й минуте встречи, проходящей в Краснодаре, Алексей Ионов забил с передачи Юрия Газинского.
Счёт матча стал 2:0 в пользу хозяев поля.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыгрывает «Зенит» по итогам первого тайма матча РПЛ.
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