«Краснодар» упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ, ведя в счёте с разницей в два мяча

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«Краснодар» и петербургский «Зенит» сыграли вничью в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Краснодар» упустил победу над «Зенитом» в матче РПЛ, ведя в счёте с разницей в два мяча
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Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счётом 2:2.

За «Краснодар» на седьмой и 60-й минутах отличился Алексей Ионов.

«Зенит» ответил голами Сердара Азмуна и Андрея Мостового, забивших на 75-й и 86-й минутах соответственно.

«Зенит» с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 35 очками — 11-й.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» разгромил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ.

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