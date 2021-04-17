«Зенит» отыграл один мяч в матче РПЛ с «Краснодаром»

Петербургский «Зенит» сократил своё отставание в счёте матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

На 75-минуте встречи, проходящей в Краснодаре, забил Сердар Азмун, отличившийся с передачи Ярослава Ракицкого.

Счёт матча стал 2:1 в пользу хозяев поля.

Ранее сообщалось, что Ионов забил второй мяч «Краснодара» в матче с «Зенитом».