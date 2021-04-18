Тедеско извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Уфы»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско извинился перед болельщиками команды за поражение от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
Тедеско извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Уфы»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Не было ни эмоций, ни сил. Играли как дети. Провели много теории, говорили, что сегодняшняя игра — как финал. Сегодня мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу», — цитирует Тедеско Sport24.

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку. 

Ранее Тедеско заявил, что он виноват в поражении «Спартака» от «Уфы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить