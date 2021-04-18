Тедеско извинился перед болельщиками «Спартака» за поражение от «Уфы»
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«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Не было ни эмоций, ни сил. Играли как дети. Провели много теории, говорили, что сегодняшняя игра — как финал. Сегодня мы не сделали ничего, чтобы заслужить победу», — цитирует Тедеско Sport24.
«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.
Ранее Тедеско заявил, что он виноват в поражении «Спартака» от «Уфы».