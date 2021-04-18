Тедеско заявил, что он виноват в поражении «Спартака» от «Уфы»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признал свою вину в поражении от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня все играли плохо, с первых минут. Не было необходимой агрессии. Во время подготовки к матчу было ощущение, что многие игроки уже думают о ЦСКА. Мы делали всё, чтобы мотивировать их. Готовились к игре, старались держать темп на тренировках, проводили теорию, подбадривали друг друга. Но в итоге не удалось достаточно мотивировать команду. Это моя вина», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что «Спартак» без Александра Соболева и Георгия Джикии выглядел бесхребетным в матче с «Уфой».