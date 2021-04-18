Губерниев: «Спартак» без Соболева и Джикии выглядел бесхребетным в матче с «Уфой»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на крупное домашнее поражение «Спартака» от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.

«Самое скверное для «Спартака» — проиграл он по делу абсолютно... Мог получить и больше!

Без Соболева и Джикии команда выглядела бесхребетной! В принципе, мотивированный соперник, что-то умеющий, — и этого достаточно для проблем у «Спартака»! Запаса мастерства нет! «Уфу» поздравляю, отличная игра!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что игроки и тренеры команды должны извиниться перед болельщиками.