Губерниев: «Спартак» без Соболева и Джикии выглядел бесхребетным в матче с «Уфой»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на крупное домашнее поражение «Спартака» от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
Губерниев: «Спартак» без Соболева и Джикии выглядел бесхребетным в матче с «Уфой»
  • РИА Новости

«Самое скверное для «Спартака» — проиграл он по делу абсолютно... Мог получить и больше!
Без Соболева и Джикии команда выглядела бесхребетной! В принципе, мотивированный соперник, что-то умеющий, — и этого достаточно для проблем у «Спартака»! Запаса мастерства нет! «Уфу» поздравляю, отличная игра!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку. 

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что игроки и тренеры команды должны извиниться перед болельщиками.

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