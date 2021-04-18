Федун: игроки и тренеры «Спартака» должны извиниться перед болельщиками

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на крупное домашнее поражение команды от «Уфы» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я считаю, что тренерский штаб и команда должны попросить прощения у наших болельщиков за то, что команда так безответственно подошла к матчу с «Уфой» в день рождения клуба. Исправить ситуацию обязаны в ближайшем дерби», — цитирует Федуна «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле проиграл «Уфе» со счётом 0:3. Красно-белые занимают третье место в чемпионате России с 47 очками в активе. «Уфа» набрала 20 очков и поднялась на 14-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пропустил три мяча дома впервые с июля 2020-го года.