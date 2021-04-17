Капитан «Локомотива» Чорлука посоветовал КДК расслабиться
Хорватский футболист опубликовал в своём Instagram фотографию с бокалом пива и сопроводил снимок подписью: «КДК, расслабьтесь и выпейте одно-два пива».
16 апреля КДК РФС обязал «Локомотив» провести домашний матч 29-го тура с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Ранее сообщалось, что «Локомотив» подаст апелляцию в РФС по ситуации с Сухиной.