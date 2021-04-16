«Локомотив» подаст апелляцию в РФС по ситуации с Сухиной
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Как сообщает пресс-служба «Локомотива», клуб не согласен с решением КДК и намерен подать апелляцию в установленные регламентом сроки.
16 апреля КДК РФС обязал «Локомотив» провести домашний матч 29-го тура с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).
Ранее в КДК РФС опровергли информацию о новом запросе «Спартака» по матчу с «Локомотивом».