«Локомотив» подаст апелляцию в РФС по ситуации с Сухиной

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Московский футбольный клуб «Локомотив» заявил о намерении обжаловать решение контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по ситуации с появлением в судейской начальника команды Станислава Сухины в преддверии матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
«Локомотив» подаст апелляцию в РФС по ситуации с Сухиной
  • © официальный сайт ФК "Локомотив"

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», клуб не согласен с решением КДК и намерен подать апелляцию в установленные регламентом сроки.

16 апреля КДК РФС обязал «Локомотив» провести домашний матч 29-го тура с «Динамо» на нейтральном поле за посещение начальником команды Станиславом Сухиной судейской комнаты перед встречей 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Ранее в КДК РФС опровергли информацию о новом запросе «Спартака» по матчу с «Локомотивом».

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