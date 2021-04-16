В КДК РФС опровергли информацию о новом запросе «Спартака» по матчу с «Локомотивом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц опроверг информацию о том, что «Спартак» направил в организацию запрос о проверке слов арбитра матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (0:2) Кирилла Левникова.

«В КДК пока не получали подобного запроса от «Спартака», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле из-за инцидента с участием Сухины в матче с красно-белыми. Начальник команды железнодорожников входил в судейскую до начала матча три раза и ещё один — после. Арбитры в объяснительных записках указали лишь один визит.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС за объяснениями судей матча с «Локомотивом» по ситуации с Сухиной.