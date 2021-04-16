Источник: «Спартак» обратился в РФС за объяснениями судей матча с «Локомотивом» по ситуации с Сухиной

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Московский «Спартак» направил в Российский футбольный союз (РФС) два письма, в которых попросил проверить слова главного арбитра Кирилла Левникова после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» (0:2).
Источник: «Спартак» обратился в РФС за объяснениями судей матча с «Локомотивом» по ситуации с Сухиной
  • © официальный сайт ФК "Локомотив"

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, после окончания матча Левников и его ассистенты написали в объяснительных записках, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина заходил в судейскую один раз. Но во время просмотра записей камер наблюдения выяснилось, что Сухина зашёл в кабинет к судьям четыре раза — трижды до матча и ещё один раз — после.

«Спартак» просит проверить арбитров по 122-й статье Дисциплинарного регламента РФС. Если вина судей будет доказана, то Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев.

Ранее экс-президент РФС высказался о санкциях против «Локомотива».

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