Источник: «Спартак» обратился в РФС за объяснениями судей матча с «Локомотивом» по ситуации с Сухиной
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Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против». По информации источника, после окончания матча Левников и его ассистенты написали в объяснительных записках, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина заходил в судейскую один раз. Но во время просмотра записей камер наблюдения выяснилось, что Сухина зашёл в кабинет к судьям четыре раза — трижды до матча и ещё один раз — после.
«Спартак» просит проверить арбитров по 122-й статье Дисциплинарного регламента РФС. Если вина судей будет доказана, то Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от шести месяцев.
Ранее экс-президент РФС высказался о санкциях против «Локомотива».