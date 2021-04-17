Радимов считает, что «Зенит» на 99% уже чемпион РПЛ

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение о шансах команды на чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) после ничьей с «Краснодаром» в матче 26-го тура.

«По игре мне «Зенит» сегодня понравился даже больше, чем в некоторых победных матчах. Они играли хорошо, могли победить. Спокойно ли мне за чемпионство? Перестаньте. Вы считаете, что отрыв в пять очков для команды уровня «Зенита» — это мало? Думаю, что «Зенит» на 99% уже чемпион, им достаточно две победы и ничьи. Если бы команда сегодня проиграла, то была другая история. Уж кому, кому, а не болельщикам «Спартака» критиковать такой результат. Они играют не стабильнее, чем «Зенит», — приводит слова Радимова «Спорт-Экспресс».

«Зенит» с 55 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с 35 очками — 11-й.

Ранее Семак прокомментировал ничейный исход матча с «Краснодаром».