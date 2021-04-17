Семак: «Зенит» перевернул ход матча с «Краснодаром», могли и победить

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Семак: «Зенит» перевернул ход матча с «Краснодаром», могли и победить
  • Reuters

«Матч достаточно интересный, с обилием моментов. Получили неприятный гол, хотя в начале достаточно хорошо контролировали мяч, было достаточно моментов в первом тайме, но не смогли забить. Во втором тайме ошиблись, усложнили себе задачу, но смогли перевернуть ход матча, могли и победить. За такую ничью ребятам спасибо», — приводит слова Семака Sports.ru.

Он отметил, что его подопечные продемонстрировали неплохую игру в первом тайме, за исключением нескольких моментов оборонительного плана.

«После второго гола нужно было кардинально менять игру, добавлять движения, потому что «Краснодар» спокойно контролировал бы мяч. Нужно было взвинтить темп, что и сделали игроки, вышедшие на замену. Заставили ошибаться, забили, остро играли в атаке», — добавил специалист.

«Зенит» на выезде сыграл вничью 2:2 с «Краснодаром», проигрывая по ходу встречи 0:2.

Ранее Гончаренко признал, что после замен «Краснодар» потерял контроль в матче с «Зенитом».

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