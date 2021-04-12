«Принял решение, что хочу помочь команде»: баскетболист Мозгов попал в заявку на матч впервые с 2018 года

Баскетболист Тимофей Мозгов может вернуться в спорт после трёхлетнего перерыва, связанного с травмой колена. Он возобновил полноценные тренировки и попал в заявку подмосковных «Химок» на матч Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». По словам центрового, он сам принял решение помочь команде, испытывающей проблемы с составом. Последний раз чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» выходил на паркет 2 июля 2018 года в матче за сборную России.

В ближайшее время может произойти событие, которого с нетерпением ожидали многие российские поклонники баскетбола. Центровой «Химок» Тимофей Мозгов объявил о возобновлении карьеры после почти трёхлетнего перерыва, связанного с серьёзной травмой колена. По словам чемпиона НБА, в настоящий момент команда переживает не лучшие времена, поэтому он принял решение помочь ей.

«Бывают тяжёлые сезоны, даже у великих клубов, тем более в этом году было много сложностей, связанных со здоровьем и ковид-ограничениями, всё наложилось друг на друга. Для себя принял решение, что хочу помочь команде, своим друзьям. Все бьются сейчас изо всех сил, ради чести клуба и преданности спорту, ради наших болельщиков. И я готов драться бок о бок с ними. Это же моя родная команда, стоять в стороне в такие моменты я не могу и не хочу», — цитирует Мозгова «Спорт-Экспресс».

Появиться на паркете 34-летний баскетболист может уже 12 апреля в домашнем матче Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем». Сначала об этом сообщил инсайдер Донатас Урбонас, а затем подтвердили в пресс-службе клуба. Отмечалось, что накануне баскетболист провёл полноценную тренировку с командой.

Возвращение одной из главных звёзд жёлто-синих прокомментировал и исполняющий обязанности главного тренера Андрей Мальцев. Он отметил, что в команде все рады тому, что «после трёх лет мучений с коленями Мозгов наконец вернётся в игру».

На данный момент последним матчем Мозгова стала квалификационная встреча Кубка мира Россия — Франция, которая состоялась 2 июля 2018 года. Тогда же центровой покинул «Бруклин Нетс», подписав двулетний контракт с «Орландо Мэджик». Но затем ему пришлось отказаться от участия в очередных сборах национальной команды в связи с обострившейся травмой колена, беспокоившей его ещё в период выступления за «Кливленд Кавальерс».

В январе 2019-го спортсмен перенёс операцию, однако врачи не решались давать прогнозы относительно сроков восстановления. Он не провёл ни одного матча в сезоне-2018/19 и в июле был отчислен из команды.

Вскоре стало понятно, что Мозгов будет вынужден покинуть НБА, так как ни один из клубов не был заинтересован в его услугах. Сообщалось, что на тот момент он уже достиг устной договорённости с «Химками», за которые выступал с 2006 по 2010 год. Таким образом, впервые с 2000 года в североамериканской лиге не осталось ни одного представителя России.

В июле 2019 года баскетболист подписал однолетний контракт с чемпионами Единой лиги ВТБ сезона-2010/11. В клубе понимали, что он находится не в оптимальной форме и вряд ли сразу сможет помочь команде, поэтому договорённость была заключена на особых условиях. В частности, по информации СМИ, в ней был прописан пункт, в соответствии с которым центровой не получит зарплату до тех пор, пока не вернётся в игру.

Однако и руководство, и бывший главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис рассчитывали на Мозгова. Он продолжил восстановительный процесс в новой команде, лечился в Германии и Испании, а также проводил индивидуальные тренировки под руководством известного специалиста по физподготовке Юре Дракслара. Тем не менее возвращение россиянина в спорт находилось под вопросом, ходили слухи, что он и вовсе может завершить карьеру.

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Но Мозгов быстро прогрессировал, что отмечали многие специалисты, включая Куртинайтиса, выделявшего его удовлетворительную форму вопреки многомесячному простою. В клубе также выражали готовность помочь игроку вернуться в основной состав.

Перед паузой в сезоне-2019/20 в связи с пандемией Мозгов начал тренировки в общей группе и даже сообщалось о том, что он готов выйти на паркет в официальных матчах в случае возобновления сезона. Однако в июне ему пришлось перенести очередную операцию на колене, что вновь вызвало сомнения относительно возобновления карьеры, хотя сам игрок оставался оптимистичен и категорически отказывался говорить об уходе из спорта. Предполагалось, что на восстановление ему потребуется около четырёх-шести месяцев.

В марте нынешнего года «Химки» заявили его на предстоящие матчи Единой лиги ВТБ. Стоит отметить, что подмосковная команда действительно оказалась в непростой ситуации, лишившись из-за травм Алексея Шведа и Джонатана Микки. Кроме того, сообщалось, что клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.

«Прошедшим летом допускал, что Мозгов всё же сыграет за жёлто-синих в текущем сезоне, но вряд ли мог предположить, что это произойдёт в такой сложной ситуации. Да я и сам готов выйти, если тренер позовет. Отдельный респект болельщикам! Их поддержка нужна как никогда», — отметил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.