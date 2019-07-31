«Химки» объявили о переходе чемпиона НБА Мозгова

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» объявил о подписании контракта с центровым Тимофеем Мозговым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 32-летним форвардом, пропустившим весь прошлый сезон из-за травмы, рассчитано на один год.

Мозгов уже играл за «Химки» с 2006 по 2010 год, а также во время локаута в НБА 2011 года. Также в его активе выступления за такие клубы, как «Нью-Йорк Никс», «Денвер Наггетс», «Кливленд Кавальерс», в составе которого он стал чемпионом НБА 2016 года, «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик».

Ранее сообщалось, что «Химки» объявили об уходе Малкольма Томаса.