Баскетболисту Мозгову потребуется ещё 4—6 месяцев на восстановление

Короткая ссылка
Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал об ориентировочных сроках возвращения на площадку центрового Тимофея Мозгова.
Баскетболисту Мозгову потребуется ещё 4—6 месяцев на восстановление
  • © БК «Химки»

«Он два года не играл, в том году Тимофей практически восстановился и сыграл бы с мюнхенской «Баварией», но не хватило трёх дней, сезон прервался. Мозгов почти был в строю, но летом опять сделал операцию. Не знаю, что привело его к этому, может, сам чувствует, что необходимо было. Сейчас врачи говорят, что восстановление займёт от четырёх до шести месяцев, пока занимается индивидуально, укрепляет мышцы и связки, мы же ждём его возвращения», — приводит слова Куртинайтиса ТАСС.

33-летний баскетболист присоединился к «Химкам» летом 2019 года, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА — 2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее сообщалось, что матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Калев» перенесён.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить