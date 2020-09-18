Баскетболисту Мозгову потребуется ещё 4—6 месяцев на восстановление

Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал об ориентировочных сроках возвращения на площадку центрового Тимофея Мозгова.

«Он два года не играл, в том году Тимофей практически восстановился и сыграл бы с мюнхенской «Баварией», но не хватило трёх дней, сезон прервался. Мозгов почти был в строю, но летом опять сделал операцию. Не знаю, что привело его к этому, может, сам чувствует, что необходимо было. Сейчас врачи говорят, что восстановление займёт от четырёх до шести месяцев, пока занимается индивидуально, укрепляет мышцы и связки, мы же ждём его возвращения», — приводит слова Куртинайтиса ТАСС.

33-летний баскетболист присоединился к «Химкам» летом 2019 года, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА — 2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее сообщалось, что матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — «Калев» перенесён.