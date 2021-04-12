Баскетболист Мозгов объяснил решение сыграть за «Химки» после длительного перерыва

Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов прокомментировал своё решение вернуться в состав команды на ближайший матч Единой лиги ВТБ.

«Бывают тяжёлые сезоны, даже у великих клубов, тем более в этом году было много сложностей, связанных со здоровьем и ковид-ограничениями, всё наложилось друг на друга. Для себя принял решение, что хочу помочь команде, своим друзьям. Все бьются сейчас изо всех сил, ради чести клуба и преданности спорту, ради наших болельщиков. И я готов драться бок о бок с ними. Это же моя родная команда, стоять в стороне в такие моменты я не могу и не хочу», — приводит слова Мозгова «Спорт-Экспресс».

Мозгов присоединился к «Химкам» летом 2019 года, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА сезона-2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Мозгов сыграет за БК «Химки» впервые после перехода в 2019 году.