Мозгов сыграет за «Химки» впервые после перехода в 2019 году

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Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов впервые попал в заявку команды на матч Единой лиги ВТБ.
Мозгов сыграет за «Химки» впервые после перехода в 2019 году
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Химок», 34-летний баскетболист вошёл в заявку команды на игру с «Енисеем», которая состоится 12 апреля.

«После нескольких месяцев индивидуальных тренировок под руководством тренера по физподготовке Юре Дракслара Тимофей не так давно присоединился к командным тренировкам и выразил готовность выйти на площадку», — говорится в сообщении.

Мозгов присоединился к «Химкам» летом 2019 года, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА сезона-2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 30-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Олимпиакосу».

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