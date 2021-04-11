Мозгов сыграет за «Химки» впервые после перехода в 2019 году

Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов впервые попал в заявку команды на матч Единой лиги ВТБ.

Как сообщает пресс-служба «Химок», 34-летний баскетболист вошёл в заявку команды на игру с «Енисеем», которая состоится 12 апреля.

«После нескольких месяцев индивидуальных тренировок под руководством тренера по физподготовке Юре Дракслара Тимофей не так давно присоединился к командным тренировкам и выразил готовность выйти на площадку», — говорится в сообщении.

Мозгов присоединился к «Химкам» летом 2019 года, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА сезона-2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 30-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Олимпиакосу».