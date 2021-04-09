«Химки» потерпели 30-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Олимпиакосу»

Подмосковные «Химки» потерпели разгромное поражение от греческого «Олимпиакоса» в заключительном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в городе Пирей, завершилась со счётом 82:75 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Химок» стал Эрик Макколлум, набравший 17 очков. Ещё 14 очков в активе Егора Вяльцева. Сергей Карасёв набрал 12 очков.

В составе «Олимпиакоса» 20 очков набрал Александр Везенков. 14 очков в активе Георгиоса Принтезиса. Октавиус Эллис набрал 11 очков, а Василеос Харалампопулос, Коста Куфос и Шакил Маккиссик — по 10 очков.

Для «Химок» это поражение стало 30-м в сезоне при всего четырёх победах. Подмосковная команда заняла по итогам регулярного чемпионата последнее, 18-е место.

Ранее сообщалось, что «Зенит» победил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги.