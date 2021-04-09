«Зенит» победил «Маккаби» в матче баскетбольной Евролиги

Петербургский «Зенит» одержал победу над израильским «Маккаби» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 86:69 в пользу хозяев площадки.

Самым результативными игроком «Зенита» стал Остин Холлинс, набравший 15 очков. Кевин Пангос записал в свой актив 13 очков. Уилл Томас и Тарик Блэк принесли команде по 11 очков.

В составе «Маккаби» 15 очков набрал Тайлер Дорси. Ещё 11 очков на счету Криса Джонса.

В заключительном, 34-м туре регулярного чемпионата «Зенит» сыграет с греческим «Панатинаикосом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Виртус» и сравнял счёт в серии 1/2 финала баскетбольного Еврокубка.