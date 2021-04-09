УНИКС обыграл «Виртус» и сравнял счёт в серии 1/2 финала баскетбольного Еврокубка

Казанский УНИКС одержал победу над итальянским «Виртусом» во втором матче серии 1/2 финала баскетбольного Еврокубка.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 85:81 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком УНИКСа стал Азейя Канаан, набравший 19 очков. Ещё 15 очков набрал Джордан Теодор.

В составе «Виртуса» 33 очка набрал Марко Белинелли.

Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:1. Решающая, третья игра пройдёт в Болонье 14 апреля.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил АСВЕЛ в баскетбольной Евролиге.