УНИКС обыграл «Виртус» и сравнял счёт в серии 1/2 финала баскетбольного Еврокубка
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 85:81 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком УНИКСа стал Азейя Канаан, набравший 19 очков. Ещё 15 очков набрал Джордан Теодор.
В составе «Виртуса» 33 очка набрал Марко Белинелли.
Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 1:1. Решающая, третья игра пройдёт в Болонье 14 апреля.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил АСВЕЛ в баскетбольной Евролиге.