ЦСКА победил АСВЕЛ в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 88:70 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Габриэль Лундберг, набравший 23 очка. Майкл Эрик принёс команде 21 очко. Ещё 13 очков — в активе Йоханнеса Фойгтмана.
В составе АСВЕЛа 23 очка набрал Гершон Ябуселе. Ещё 15 очков команде принёс Норрис Коул.
В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 14 апреля в Москве.
Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 29-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Маккаби».