ЦСКА победил АСВЕЛ в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА одержал победу над французским АСВЕЛом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 88:70 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Габриэль Лундберг, набравший 23 очка. Майкл Эрик принёс команде 21 очко. Ещё 13 очков — в активе Йоханнеса Фойгтмана.

В составе АСВЕЛа 23 очка набрал Гершон Ябуселе. Ещё 15 очков команде принёс Норрис Коул.

В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 14 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 29-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Маккаби».