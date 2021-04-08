ЦСКА победил АСВЕЛ в баскетбольной Евролиге

Короткая ссылка
Московский ЦСКА одержал победу над французским АСВЕЛом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА победил АСВЕЛ в баскетбольной Евролиге
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 88:70 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Габриэль Лундберг, набравший 23 очка. Майкл Эрик принёс команде 21 очко. Ещё 13 очков — в активе Йоханнеса Фойгтмана.

В составе АСВЕЛа 23 очка набрал Гершон Ябуселе. Ещё 15 очков команде принёс Норрис Коул.

В заключительном матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет с греческим «Олимпиакосом». Встреча состоится 14 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что «Химки» потерпели 29-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Маккаби».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить