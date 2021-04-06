«Химки» потерпели 29-е поражение в сезоне Евролиги, уступив «Маккаби»

Подмосковные «Химки» потерпели разгромное поражение от израильского «Маккаби» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Тель-Авиве, завершилась со счётом 92:62 в пользу хозяев площадки.

В составе «Химок», потерпевших 29-е поражение в сезоне, 21 очко набрал Джордан Микки. Ещё 17 очков команде принёс Эррик Макколлум.

За «Маккаби» по 13 очков набрали Анте Жижич и Скотти Уилбекин. 12 очков на счету Драгана Бендера. Оз Блайзер набрал 11 очков. По 10 очков в активе Тайлера Дорси и Джона Дибартоломео.

Ранее сообщалось, что баскетболист «Химок» Алексей Швед выбыл на четыре недели.