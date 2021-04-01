Баскетболист «Химок» Швед выбыл на четыре недели

Атакующий защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед выбыл из строя из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний баскетболист пропустит порядка четырёх недель из-за перелома фаланги указательного пальца правой руки, который он получил в матче регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом.

В нынешнем сезоне Евролиги Швед в среднем за игру набирает 19,8 очка, а также выполняет 7,7 ассиста, 3,7 подбора и 1,3 перехвата при 4,3 потери.

В Единой лиге ВТБ на счёту Шведа в среднем 24,4 очка, 8,3 ассиста, 3,4 подбора и 1,0 перехвата при 3,3 потери.

Ранее сообщалось, что «Химки» в овертайме победили АСВЕЛ в матче Евролиги.