Баскетболист «Химок» Швед выбыл на четыре недели

Короткая ссылка
Атакующий защитник подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Алексей Швед выбыл из строя из-за травмы.
Баскетболист «Химок» Швед выбыл на четыре недели
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний баскетболист пропустит порядка четырёх недель из-за перелома фаланги указательного пальца правой руки, который он получил в матче регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом.

В нынешнем сезоне Евролиги Швед в среднем за игру набирает 19,8 очка, а также выполняет 7,7 ассиста, 3,7 подбора и 1,3 перехвата при 4,3 потери.

В Единой лиге ВТБ на счёту Шведа в среднем 24,4 очка, 8,3 ассиста, 3,4 подбора и 1,0 перехвата при 3,3 потери.

Ранее сообщалось, что «Химки» в овертайме победили АСВЕЛ в матче Евролиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить