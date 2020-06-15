Баскетболист Мозгов перенёс операцию на колене

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Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Тимофей Мозгов перенёс операцию на правом колене.
Баскетболист Мозгов перенёс операцию на колене
  • © БК «Химки»

«Я уже не раз говорил перед тем, как сезон был остановлен из-за пандемии, что какое-то время активно работал в общей группе с командой и был готов выходить играть в официальных матчах. Перерыв в чемпионате позволил обратить внимание на дискомфорт в колене, который, несмотря на работу и прогресс, ещё давал о себе знать. И когда стало понятно, что текущий сезон не возобновится, да и когда начнётся новый, честно говоря, не совсем ясно, мы приняли решение не откладывать плановую операцию и устранить оставшиеся проблемы в суставе», — приводит слова Мозгова Sports.ru.

Спортсмен отметил, что операция прошла успешно, он восстанавливается после неё.

«По мнению врачей, пауза пришлась очень кстати. Появилась возможность снять последние вопросы в долгой истории моего колена. Думаю, после завершения восстановления ничто не будет вызывать неприятные ощущения и ограничивать подвижность. Так же говорят и специалисты, с которыми мы были всё это время на связи. Верю, что сейчас нахожусь в конце длительного и трудного пути», — добавил Мозгов.

33-летний баскетболист присоединился к «Химкам» в летнее межсезонье, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА-2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Химки» намерены продлить контракт с Мозговым.

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