«Химки» намерены продлить контракт с Мозговым

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил о намерении клуба продлить контракт с центровым Тимофеем Мозговым.

«К моменту остановки чемпионата Тимофей уже неделю тренировался с командой в игровом режиме. Физически себя чувствовал хорошо, его перестало так сильно беспокоить колено. Нам пока не суждено увидеть его в деле, но мы будем вести с ним переговоры, чтобы сохранить его на следующий сезон. У него были особые условия контракта, касавшиеся в основном его выздоровления. Он проделал серьёзную работу с начала сезона и может отыграть следующий целиком. Если всё будет нормально, скорее всего, Мозгов останется у нас», — приводит слова Астахова «Подмосковье сегодня».

33-летний баскетболист присоединился к «Химкам» в летнее межсезонье, но из-за травмы не сыграл ни одного матча. В последний раз чемпион НБА-2016 выходил на паркет в официальной встрече в 2018 году.

Ранее Мозгов назвал «Движение вверх» ужаснейшим фильмом.