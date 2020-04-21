Мозгов: «Движение вверх» — ужаснейший фильм

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Центровой подмосковных «Химок» Тимофей Мозгов раскритиковал фильм «Движение вверх», посвящённый победе сборной СССР над командой США в финальном матче мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году.
Мозгов: «Движение вверх» — ужаснейший фильм
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«Ужаснейший фильм. Даже не говорю, что история, которая пересказана там, не является правдой. Ни с кем из участников я не знаком. Но художественная часть картины — полный провал. Это ведь не фантастический фильм, Мarvel какой-то. Ребята там летают, чего-то сверху забивают. Я подобного даже в НБА не видел. «Движение вверх», наверное, захотели снять так же, как это делают в Америке. А надо было сделать что-то своё», — цитирует Мозгова «Петербургский дневник».

Ранее Мозгов выразил сомнение в том, что в США присутствует враждебный настрой по отношению к России.

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