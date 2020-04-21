Мозгов не считает, что в США присутствует враждебный настрой по отношению к России

Бывший центровой ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов рассказал, как в США воспринимают Россию.

«Почему между Россией и США снова есть противостояние? Наверное, каждая страна хочет показать себя с наилучшей стороны, какие-то амбиции. Но я бы не сказал, что в США какой-то враждебный настрой. Там люди не «парятся», для них главное — то, как живёт Америка. Есть тематика в духе голливудских фильмов, где русские мафиози, террористы, Иван Драго. Но ведь и у нас чуть ли не всех американцев считают недалёкими. Мне кажется, здесь больше штампов, навязанных представлений», — цитирует Мозгова «Спорт день за днём».

Россиянин девять лет жил в США, а в 2016 году стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс».

Ранее Куртинайтис заявил, что Мозгов был готов помочь «Химкам» в плей-офф Евролиги.