Мозгов не считает, что в США присутствует враждебный настрой по отношению к России

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Бывший центровой ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов рассказал, как в США воспринимают Россию.
Мозгов не считает, что в США присутствует враждебный настрой по отношению к России
  • РИА Новости

«Почему между Россией и США снова есть противостояние? Наверное, каждая страна хочет показать себя с наилучшей стороны, какие-то амбиции. Но я бы не сказал, что в США какой-то враждебный настрой. Там люди не «парятся», для них главное — то, как живёт Америка. Есть тематика в духе голливудских фильмов, где русские мафиози, террористы, Иван Драго. Но ведь и у нас чуть ли не всех американцев считают недалёкими. Мне кажется, здесь больше штампов, навязанных представлений», — цитирует Мозгова «Спорт день за днём». 

Россиянин девять лет жил в США, а в 2016 году стал чемпионом НБА в составе «Кливленд Кавальерс».

Ранее Куртинайтис заявил, что Мозгов был готов помочь «Химкам» в плей-офф Евролиги.

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