Дубль Азмуна, офсайд Дзюбы и травма Ловрена: как «Зенит» обыграл «Сочи» и продолжил борьбу за золото РПЛ

«Зенит» обыграл на выезде «Сочи» со счётом 2:1 в матче 25-го тура чемпионата России по футболу. Победу подопечным Сергея Семака принёс дубль Сердара Азмуна, единолично возглавившего гонку бомбардиров Российской премьер-лиги. Единственный гол в составе хозяев поля оформил Никита Бурмистров. В этом матче имел возможность отличиться и Артём Дзюба, однако его гол был отменён из-за офсайда. Игру пропустил защитник петербуржцев Деян Ловрен, получивший травму незадолго до стартового свистка.

Борьба за еврокубки и разговоры о фарм-клубе

Московское дерби «Локомотива» и «Спартака» в 25-м туре чемпионата России по футболу предварял матч, от которого болельщики ждали ожесточённой борьбы и непредсказуемого результата. «Сочи» на своём поле принимал лидера турнирной таблицы «Зенит», спешащего к своему третьему подряд титулу.

История противостояния двух команд не слишком велика, но успела обрасти настоящими мифами. Из-за того, что в «Сочи» находится много бывших игроков «Зенита», фанаты давно прозвали его фарм-клубом петербуржцев. Это утверждение каждый раз приходится опровергать главному тренеру сочинцев Владимиру Федотову. Перед нынешней игрой он отметил, что не разделяет встречи по уровню значимости.

«Для нас все без исключения матчи — важные и принципиальные. Понятно, что всем хочется жареного, но не хотел бы делать акцент на «Зените» или ком-то другом. До него у нас были «Локомотив», «Рубин», «Тамбов» — и все имеют для нас одинаковое значение. Если будем делить матчи на важные и нет, то отношение ребят к части игр станет не таким, как надо», — сказал Федотов «Спорт-Экспрессу».

Однако пока что «Сочи» ни разу не побеждал «Зенит» в РПЛ. Три предыдущих матча закончились победами подопечных Сергея Семака. Предшественнику команды — петербургскому «Динамо» — удавалось победить земляков, но только в Кубке России в сезоне-2017/18.

Прервать неудачную серию «Сочи» было крайне необходимо. Осенью клуб сенсационно претендовал на попадание в еврокубки, а после возобновления игр в РПЛ и победы над «Арсеналом» даже оказался на третьем месте. Но в следующих четырёх турах подопечные Федотова набрали всего четыре очка (из них три — в матче с безнадёжным аутсайдером «Тамбовом»), и ближайшие конкуренты подвинули сочинцев на седьмую строчку. Сбитый настрой команды подтверждал и вылет из Кубка России за четыре дня до приезда «Зенита». Очередное поражение от петербуржцев оставляло бы команде ещё меньше шансов на возвращение в зону европейских чемпионатов.

«Зенит» возобновил сезон тоже не слишком удачно. Он вылетел из кубковых состязаний, только на ещё более ранней стадии, сыграл вничью с «Ростовом» и проиграл «Рубину». Но затем действующие чемпионы выиграли три матча подряд, сломив сопротивление «Ахмата», ЦСКА и «Химок». Победа над «Сочи» при условии возможной осечки «Спартака» в столичном дерби могла бы увеличить преимущество петербуржцев до семи очков — за пять туров до конца сезона такая разница уже может быть неотыгрываемой.

Бодрое начало «Сочи» и офсайд Дзюбы

В день матча «Зенит» остался без ведущего защитника Деяна Ловрена. Хорватский защитник три года назад обыгрывал в Сочи сборную России на чемпионате мира, но вернуться на счастливый для себя стадион «Фишт» не смог из-за травмы. Отсутствие одного из лидеров гостей вдохновило подопечных Федотова на неплохой стартовый штурм. Сначала Артур Юсупов пробил выше ворот с хорошей позиции, а затем два момента попытался создать Никита Бурмистров.

«Зенит» ответил только на 14-й минуте. Сердар Азмун завершал контратаку и пробил низом, но Николай Заболотный, заменивший Дениса Адамова на вратарской позиции, отразил удар ногой. Как позднее оказалось, до конца первого тайма это было единственное попадание в створ в исполнении кого-либо из присутствовавших на поле. В следующие минуты дважды сумел пробить Артём Дзюба, но оба раза он посылал мяч мимо ворот.

Российскому форварду не везло и дальше. Во время розыгрыша штрафного на 35-й минуте Дзюба замкнул навес Ярослава Ракицкого и отправил мяч в дальний угол, но судьи тут же отменили взятие ворот. Нападающий оказался в офсайде, так что стать единоличным лидером бомбардирской гонки, оставив позади Азмуна, он не смог. Других моментов «Зенит» так и не создал — сочинцы достойно оборонялись, решив на время отложить попытки открыть счёт.

Гол Бурмистрова и дубль Азмуна

После перерыва игру в свои руки попытался взять Азмун. Иранец тоже побывал в офсайдной ловушке, устроенной хозяевами поля, и вскоре снова оказался на отличной позиции после паса Вильмара Барриоса. Заболотный и в этот раз справился с прицельным ударом нападающего.

В итоге это сделали игроки «Сочи». Спустя три минуты Юсупов добрался до чужой штрафной и пробил в Лунёва. От вратаря мяч отскочил прямо в Бурмистрова, и защитник тут же точно ударил под перекладину. У подопечных Федотова появился шанс догнать по очкам занимающий третью строчку «Локомотив», но для этого им нужно было ещё более получаса сохранять счёт.

Но «Зенит» недолго был в роли догоняющего. Спустя пять минут Кристиан Нобоа свалил рядом со своей штрафной Малкома. Пенальти за это нарушение назначить было нельзя, но очень опасный стандарт гости всё-таки получили. Ракицкий точно навесил по центру, и теперь Азмун смог переиграть Заболотного и выйти вперёд в бомбардирском споре с Дзюбой.

Подопечным Семака нужно было продолжать атаковать, и для этого тренер в третий раз подряд заменил Малкова на Андрея Мостового. Но Азмун продолжил забивать сам. На 80-й минуте точную передачу ему отдал Дуглас дос Сантос, после чего иранец рикошетом от штанги отправил мяч в ворота. Этот гол стал для него стал 15-м в текущем сезоне РПЛ.

В итоге «Зенит» довёл матч до победы. Это поражение стало вторым подряд для хозяев поля, и теперь включиться в борьбу за еврокубки они должны будут в следующем матче с ЦСКА. Петербуржцев же через неделю ждут возвращение на Кубань и встреча с «Краснодаром» на его поле.