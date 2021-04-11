«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом
- РИА Новости
«Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».
Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, «Зенит» и «Сепахан» договорились о проведении тренерских курсов в России и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых игроков и проведении товарищеских матчей.
Срок действия соглашения составляет два года и может быть продлён по желанию сторон.
«Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана.
Ранее сообщалось, что в России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом».