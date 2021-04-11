«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом

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Петербургский «Зенит» объявил о подписании соглашения с иранским футбольным клубом «Сепахан».
«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с иранским клубом
  • РИА Новости

«Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд», — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».

Как сообщает пресс-служба петербургского клуба, «Зенит» и «Сепахан» договорились о проведении тренерских курсов в России и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых игроков и проведении товарищеских матчей.

Срок действия соглашения составляет два года и может быть продлён по желанию сторон.

«Сепахан» — пятикратный чемпион Ирана.

Ранее сообщалось, что в России появится новый клуб, основанный казахстанским «Кайратом».

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