Сейвы Дюпина, голы Деспотовича и магия Макарова и Кварацхелии: как «Рубин» включился в борьбу за медали РПЛ

После возобновления сезона «Рубин» одержал пять побед в шести матчах РПЛ и включился в борьбу за медали. Казанцам удалось обыграть всех своих непосредственных конкурентов, и лишь в матче с «Химками» они неожиданно потерпели поражение. При этом команда Леонида Слуцкого практически не пропускает благодаря уверенной игре Юрия Дюпина. А в атаке результат обеспечивают бомбардир Джордже Деспотович и техничные Денис Макаров и Хвича Кварацхелия.

Победы над прямыми конкурентами

«Рубин» после возобновления сезона превратился в одну из самых ярких команд чемпионата России по футболу. Казанцы выиграли пять матчей из шести в РПЛ и поднялись на четвёртое место как минимум до окончания встречи ЦСКА — «Ротор». На данном отрезке больше очков в национальном первенстве набрал только «Локомотив», который выиграл все встречи. А в симпатиях к футболу, который демонстрируют подопечные Леонида Слуцкого, признаются многие эксперты и болельщики.

В первой части сезона двукратный чемпион страны зачастую чередовал яркие игры с откровенно провальными. Так, после побед над «Зенитом» и «Арсеналом» могло последовать поражение от «Химок». Коллектив регулярно отбирал очки у грандов, но терял их во встречах с уступающими в классе соперниками: «Уралом», «Тамбовом» и «Ахматом».

В новом году ситуация изменилась, и подопечные Слуцкого начали демонстрировать гораздо более стабильные результаты. Они продолжили огорчать грандов, например обыграли «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1). Успех в этих встречах придал казанцам необходимый кураж. Вместе с тем они оказывались сильнее и в противостоянии с менее грозными оппонентами. Особняком стоит разве что игра с «Химками», в которой «Рубин» уступил (1:3), но в ней от коллектива отвернулась удача.

Вдобавок у команды появился по-настоящему чемпионский характер, и во второй части сезона она набирала очки даже в тех играх, в которых у неё далеко не всё складывалось идеально. В первую очередь на память приходит невероятный триумф над «Зенитом» с решающим голом Дениса Макарова на 92-й минуте и отражённым Юрием Дюпиным пенальти на 99-й. Менее яркими, но не менее важными получились последние победы с минимальным счётом над «Сочи» и «Ростовом».

На руку казанцам в борьбе за медали и оставшийся график встреч. Из прямых конкурентов им предстоит принять только «Динамо». За тур до этого они дома померятся силами с «Краснодаром», который находится не в лучшем состоянии. Остальные оппоненты («Урал», «Арсенал» и «Ротор») подопечным Леонида Слуцкого вполне по силам.

Яркая игра в атаке

Во многом подъём «Рубина» связан с качественной игрой лидеров команды, которые после зимних сборов набрали отличную форму. В первую очередь речь идёт о фланговых полузащитниках Денисе Макарове и Хвиче Кварацхелии. Грузин заметно прибавил и начал активно принимать участие во взятии ворот соперников. В игре со «Спартаком» он отдал голевой пас на Джордже Деспотовича. В противостоянии с «Уфой» забил сам и помог это сделать Макарову. Наконец, в тяжёлой игре с «Сочи» 19-летний футболист вышел на замену после перерыва и забил красивый победный мяч. Попутно Хвича превратился в настоящего лидера сборной Грузии и в марте в её составе поразил ворота Испании и Греции.

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Прибавил и Макаров. Он совершает в среднем за матч по 3,0 удара (5-е место в лиге) и 2,0 обводки (8-е). О фирменном финте футболиста с уходом под левую ногу знают все, но это не мешает ему раз за разом обманывать защитников. Немаловажно, что Денису весной тоже удалось блеснуть на международном уровне. Вместе с молодёжной сборной России он съездил на чемпионат Европы и выглядел одним из лучших, хотя прежде в неё не вызывался.

Справиться с такими мастерами на краях атаки «Рубина» соперники зачастую оказываются не в состоянии, и именно из этих зон приходит большая часть голов казанцев. Во многом это связано и с травмой Хван Ин Бёма, который прежде вёл игру коллектива в центре поля. С его возвращением у Слуцкого может появиться ещё больше вариантов взаимодействий на чужой половине поля.

Однако по-настоящему эффективными действия Макарова и Кварацхелии делает Деспотович. Подписание контракта с сербом можно назвать главной трансферной удачей клуба. Серб с ходу стал лидером команды и в текущем розыгрыше РПЛ забил уже 11 мячей, четыре из которых — после возобновления сезона.

Рослый нападающий отлично ведёт верховую борьбу и цепляется за мяч. По количеству выигранных дуэлей на втором этаже (3,3) Деспотович уступает в «Рубине» только Оливеру Абильгору (4,9), который по данному показателю занимает второе место в лиге. А главное, он обладает мощным поставленным ударом и настоящим «инстинктом убийцы» — чувствует, в каком месте мяч окажется в следующее мгновение.

Надёжные действия в обороне

Наконец, нельзя не отметить возросшую надёжность «Рубина» в обороне. В первой части сезона команда достаточно много пропускала — 24 мяча в 19 играх РПЛ — и провела «на ноль» лишь пять из них. В 2021-м ситуация кардинальным образом изменилась. В шести матчах казанцы позволили поразить свои ворота соперникам только четыре раза и записали себе в актив четыре «сухаря».

В этой связи нельзя не отметить действий дуэта Филипа Уремовича и Карла Старфельта в центре обороны. Решение Слуцкого перевести хорвата на эту позицию с фланга защиты казалось спорным, но в итоге быстро принесло свои плоды. Оба неплохо ведут борьбу на втором этаже и не позволяют обыгрывать себя внизу. Швед вдобавок обладает отличным первым пасом (в среднем 91,3% точных передач) и часто начинает атаки казанцев.

Нельзя также не сказать об уже упомянутом Абильгоре. В его лице Слуцкий получил нового Понтуса Вернблума в опорной зоне. Датчанин не обладает техникой Хвичи и культурой паса Бёма, но великолепен в разрушении. О том, как непросто выиграть у него единоборство на втором этаже, уже говорилось. При этом Оливер является лучшим в лиге по количеству перехватов (3,2), а по числу отборов (2,0) уступает в Казани только Илье Самошникову.

Последний вовсе стал одним из главных открытий сезона в составе «Рубина», ведь он всего за несколько лет проделал невероятный путь от игры в Любительской футбольной лиге до сборной России. В марте Станислав Черчесов впервые вызвал левого защитника в национальную команду. Возможно, в самом ближайшем будущем он заменит на этой позиции Юрия Жиркова.

Плюс Ильи в том, что он силён как в разрушении (2,5 отбора и 2,2 перехвата), так и в созидании. Работоспособный футболист регулярно подключается к атакам команды по своему флангу и взаимодействует с Кварацхелией. Степень его техничности хорошо показал гол в матче с «Уфой». В данном эпизоде Самошников сыграл в стенку с Макаровым, ворвался в штрафную и красиво переиграл вратаря.

Первое приглашение в сборную вместе с защитником получил и Юрий Дюпин. Это особенно удивительно, ведь ему уже 33 года, а в Премьер-лиге он заиграл совсем недавно. Но с каждым сезоном на элитном уровне голкипер становится всё сильнее. Осенью Юрий пережил не самый удачный период и даже оказался в запасе на два матча. Вернувшись, Дюпин стал действовать увереннее. С тех пор он провёл «на ноль» шесть из восьми встреч в РПЛ и пропустил в них всего четыре мяча.

При этом нельзя сказать, что защитники оставляют вратаря без работы. Практически в каждой встрече он совершает несколько невероятных сейвов. Например, «Рубин» вряд ли бы одержал важнейшую победу над «Сочи», если бы не пара спасений голкипера в первом тайме. В противостоянии с «Зенитом» Юрий вовсе записал себе в актив шесть сейвов и отразил пенальти от Артёма Дзюбы в компенсированное ко второму тайму время. С таким надёжным футболистом за спиной вся команда чувствует себя увереннее.