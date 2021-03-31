«Недовольны результатом и особенно первым таймом»: Черчесов о поражении от Словакии

Сборная России по футболу могла добиться иного результата в гостевом матче отборочного этапа чемпионата мира-2022 со Словакией. Об этом после поражения в Трнаве заявил главный тренер отечественной команды Станислав Черчесов. По его словам, в первом тайме его подопечные медленно начинали атаки. Также специалист объяснил обратную замену Андрея Мостового во второй половине встречи и назвал группу H «непростой для всех».

— Можно ли сказать, что причной поражения стала недооценка соперника?

— Не соглашусь с вами. Мы готовились к игре и хорошо знали, в чём хороши словаки. Представляли, что они здорово исполняют стандартные положения. Но, к сожалению, пропустили после подачи углового. Это пошло на руку сопернику, ведь они получили возможность отойти в оборону и действовать на контратаках. Во втором тайме поменяли схему. Оказывали давление, забили ответный мяч, но ещё раз неудачно сыграли в обороне и снова пропустили. Думаю, на нашем уровне простых матчей не бывает, и нюансы решают многое. Словаки сегодня оказались удачливее.

— Хозяева по сравнению с матчами с Кипром и Мальтой чем-то вас удивили?

— Никаких особенных новшеств мы не увидели, но соперник был заряжен на игру. Получился матч хорошего европейского уровня. Единственное — не хватало зрителей, поэтому всё происходящее, скажем так, не до конца оказалось похоже на настоящий футбол.

— Вы разочарованы результатом?

— Естественно, ощущается неудовлетворение. Тем более некоторые вещи, которые мы обговаривали, не были всецело реализованы на поле. Огорчает, что команда боролась до конца, но очков не набрала.

— После победы Хорватии над Мальтой и поражения Словении на Кипре ситуация в группе H ещё больше запуталась...

— Когда закончилась жеребьёвка, я сразу сказал, что она получилась непростой для всех команд. Мы видим, что здесь каждый может отобрать очки у каждого. Как бы банально не прозвучало, но проходных матчей сегодня в футболе нет. Убеждаемся в этом на примере нашей группы. Многое будет зависеть от нюансов.

— На ваш взгляд, насколько важную роль в успехе сборной Словакии сыграл открывший счёт Милан Шкриньяр?

— Он забил хороший мяч и цементировал оборону. Неслучайно Шкриньяр играет в «Интере». Естественно, ошибки у него тоже были, как и у других. Тем не менее Милан провёл качественный матч и помог своей команде.

— В чём заключались для вас основные проблемы в игре со Словакией?

— Мы медленно начинали атаки, особенно в первом тайме, поэтому соперники успевали отойти назад и занять свои позиции. Пройти их было сложно. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, но мы хотели увидеть более динамичный футбол, который удалось показать уже после перерыва. Естественно, это помогло словакам.

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— Как оцените взаимодействие пар Александр Головин — Алексей Миранчук в центре поля и Артём Дзюба — Александр Соболев в линии атаки? В предыдущих матчах они нечасто появлялись на поле вместе.

— Оценить не так просто, поскольку нет времени наигрывать какие-то связки. Соболев и Миранчук вышли на замену и хотели показать свой максимум. Понятно, они старались. Если бы имелась возможность тренироваться и играть вместе чаще, мы могли бы поработать над определёнными нюансами. Сегодня в таком сочетании мы, по-моему, действовали в первый раз.

— Во время предыдущего сбора отечественной национальной команды наиболее неудачно сложился для неё последний матч с Сербией. Сейчас ситуация повторилась. В этом есть некая закономерность?

— Нет. Сегодня была абсолютно другая встреча с иным уровнем накала. Повторюсь, игра могла сложиться иначе, мы имели возможность добыть очко и даже одержать победу... Но по той или иной причине сборной Словакии улыбнулась удача. Недовольны результатом и особенно первым таймом.

— С чем связана замена Андрея Мостового? Вы выпустили его на поле сразу после перерыва, но на 65-й минуте убрали обратно.

— Нам нужно было перейти на схему с двумя нападающими и при этом сохранить ромб в середине. В нём Мостовому места не нашлось, поэтому был вынужден его поменять. Понятно, это неприятный момент для футболиста, но мне надо было реагировать на ситуацию.

— В первых трёх матчах отборочного этапа ЧМ-2022 сборная России набрала шесть очков из девяти возможных. Подведите, пожалуйста, итоги этого отрезка.

— Понятно, что мы хотели и в Трнаве набрать очки, но нам это не удалось. А так, по сравнению с тем, какие результаты мы показывали в марте в прошлом и позапрошлом годах, данный отрезок получился эффективным. Мы делали определённые выводы, чтобы команда находилась на хорошем уровне. К сожалению, в Словакии до конца осуществить задуманное не удалось.