Канделаки считает, что в сборной России должны сделать выводы после поражения от Словакии

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на поражение сборной России по футболу от Словакии в рамках третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.

По её словам, она точно не будет рвать волосы на голове из-за результата минувшей игры. Она отметила, что у российской сборной не всегда получается давать максимальный результат, но в последнее время она это делает.

«Пусть тренеры и игроки делают выводы. Безволия не было, и кто-то мог не заметить, но наша команда уже много лет показывает, как она хочет побед и сенсаций на турнирах любого уровня. Не переставайте болеть. Впереди ещё много побед!» — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не понимает замену Андрея Мостового в матче со Словакией.