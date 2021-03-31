Канделаки считает, что в сборной России должны сделать выводы после поражения от Словакии

Короткая ссылка
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на поражение сборной России по футболу от Словакии в рамках третьего тура квалификации чемпионата мира 2022 года.
Канделаки считает, что в сборной России должны сделать выводы после поражения от Словакии
  • AFP

По её словам, она точно не будет рвать волосы на голове из-за результата минувшей игры. Она отметила, что у российской сборной не всегда получается давать максимальный результат, но в последнее время она это делает.

«Пусть тренеры и игроки делают выводы. Безволия не было, и кто-то мог не заметить, но наша команда уже много лет показывает, как она хочет побед и сенсаций на турнирах любого уровня. Не переставайте болеть. Впереди ещё много побед!» — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Россия на выезде проиграла Словакии со счётом 1:2. 

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что не понимает замену Андрея Мостового в матче со Словакией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить