Александр Мостовой заявил, что не понимает замену Андрея Мостового в матче со Словакией
- Reuters
«Я лично таких ходов не понимаю. Может, Черчесов решил убрать того, у кого мало авторитета? Миранчука же он тоже выпустил, но его же не заменишь обратно, а то ведь и фыркнуть может», — цитирует Александра Мостового Sport24.
По его мнению, данная замена не выглядела логичной, так как Андрей Мостовой вместе с Алексеем Миранчуком добавили остроты в игре сборной после появления на поле.
«Начали поддушивать Словакию. Всегда странно, когда идёт обратная замена. Это же не хоккей», — добавил эксперт.
Андрей Мостовой вышел на замену вместо Юрия Жиркова после перерыва, но 65-й минуте его сменил Александр Соболев.
Ранее сборная России по футболу на выезде уступила Словакии в отборе ЧМ-2022.