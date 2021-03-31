Александр Мостовой заявил, что не понимает замену Андрея Мостового в матче со Словакией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал обратную замену полузащитника Андрея Мостового в матче национальной команды со Словакией в рамках третьего тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Я лично таких ходов не понимаю. Может, Черчесов решил убрать того, у кого мало авторитета? Миранчука же он тоже выпустил, но его же не заменишь обратно, а то ведь и фыркнуть может», — цитирует Александра Мостового Sport24.

По его мнению, данная замена не выглядела логичной, так как Андрей Мостовой вместе с Алексеем Миранчуком добавили остроты в игре сборной после появления на поле.

«Начали поддушивать Словакию. Всегда странно, когда идёт обратная замена. Это же не хоккей», — добавил эксперт.

Андрей Мостовой вышел на замену вместо Юрия Жиркова после перерыва, но 65-й минуте его сменил Александр Соболев.

Ранее сборная России по футболу на выезде уступила Словакии в отборе ЧМ-2022.